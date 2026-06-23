“AI로 양식 최적화”… 부산, 세계에 알렸다

케냐서 ‘아워오션콘퍼런스’ 참가
작년 콘퍼런스 개최 경험-역량 공유
‘양식 빅데이터센터’ 구축 계획 발표
유엔해양총회 등 행사 유치 추진도
부산시가 ‘해양수도’로 발돋움하기 위해 해양 분야 외교 폭도 대폭 넓히고 있다. 2028년 유엔해양총회 등 다양한 국제행사를 유치해 글로벌 해양 중심도시로 도약하겠다는 구상이다.
부산시는 16일부터 18일(현지 시간)까지 케냐 몸바사에서 열린 ‘제11차 아워오션콘퍼런스’에 참가해 국제 협력 네트워크를 확대했다고 22일 밝혔다. 아워오션콘퍼런스는 해양보호구역, 기후변화, 해양오염, 지속가능한 수산업 등을 논의하는 세계적인 해양 협력 행사다. 각국 정부와 국제기구, 연구기관, 기업 등이 참여해 자발적인 실천 공약을 발표한다. 올해는 ‘우리의 바다, 우리의 유산, 우리의 미래’를 주제로 아프리카 대륙에서는 처음 개최됐다.
시는 지난해 제10차 아워오션콘퍼런스를 성공적으로 개최한 경험을 적극 알리며 국제회의 개최 역량과 해양정책 추진 성과를 소개했다. 또 부산이 단순한 국제행사 개최 도시를 넘어 국제사회에 약속한 해양 정책을 실제 사업으로 이행하는 ‘실행형 해양도시’라는 점을 강조했다.
이를 위해 올해는 ‘스마트양식 빅데이터센터 구축’을 부산의 신규 실천 공약으로 발표했다. 시는 국립부경대 용당캠퍼스에 조성 중인 센터를 소개하며 수산양식 데이터를 분석·표준화해 질병 예측과 생산 최적화를 지원할 예정이라고 밝혔다.
시 해양수도정책과 관계자는 “이번 공약은 전통 양식산업을 데이터와 인공지능(AI) 기반의 지능형 산업으로 전환해 생산 효율성을 높이고 자원 소모를 최소화하겠다는 노력을 강조한 것”이라고 말했다.
시는 지난해 제10차 아워오션콘퍼런스 개최를 시작으로 동아시아해역 지방정부 네트워크(PNLG) 연례포럼, 2027년 세계항구도시협회(AIVP) 총회 유치, 2028년 제4차 유엔해양총회 유치 등 글로벌 해양 거버넌스 중심도시로 도약하기 위한 단계적 로드맵을 추진하고 있다.
오는 9월에는 ‘2026 지속가능한 연안 발전을 위한 동아시아해역 지방정부 네트워크 연례포럼’을 개최해 아시아·태평양 연안도시들과의 협력을 확대하고, 유엔해양총회 유치를 위한 지방정부 차원의 지지 기반도 넓힐 계획이다.
조영태 부산시 해양농수산국장은 “이번 아워오션콘퍼런스 참가는 부산의 해양정책과 실천 성과를 국제사회에 알리고 유엔해양총회 유치를 위한 협력 기반을 넓히는 중요한 계기가 됐다”며 “부산이 글로벌 해양 거버넌스 중심도시로 도약할 수 있도록 국제기구와 해외 도시들과의 협력을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.
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