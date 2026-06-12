친환경농산물자조금, ‘지구를 지키는 농부 서포터즈’ 제5기 발대식 개최

친환경농산물자조금관리위원회(친환경자조금)는 지난 9일 서울 청계광장에서 열린 유기농데이 행사에서 ‘제5기 지구를 지키는 농부 서포터즈’ 발대식을 개최했다고 밝혔다.
‘지구를 지키는 농부 서포터즈’는 친환경 농업과 친환경 농산물의 가치를 국민에게 알리기 위해 2022년부터 운영되고 있는 홍보 프로그램이다. 지금까지 약 150명의 서포터즈가 참여해 SNS와 블로그, 영상 플랫폼 등을 통해 다양한 콘텐츠를 제작해 왔다.
올해 선발된 5기 서포터즈는 총 12명으로, 블로그 분야 7명과 영상 분야 5명으로 구성됐다. 이들은 오는 11월 말까지 친환경 농산물과 친환경자조금 관련 행사와 정책, 정보를 소개하는 콘텐츠를 제작하며 친환경농업 가치 확산과 소비 활성화에 나설 예정이다.
발대식에서는 위촉장 수여와 함께 친환경 농업의 가치, 친환경자조금 사업에 대한 이해를 높이기 위한 오리엔테이션이 진행됐다. 참가자들은 유기농데이 행사 현장에서 시민들과 직접 소통하며 향후 활동 계획도 공유했다.
유장수 친환경농산물자조금관리위원회 위원장은 “친환경 농업의 가치가 더욱 중요해지는 시기에 이를 국민에게 알릴 서포터즈와 함께하게 돼 뜻깊다”며 “각자의 시선과 개성을 담은 콘텐츠를 통해 친환경 농산물의 가치가 보다 친근하게 전달되길 기대한다”고 말했다.
한편, 유기농데이는 유기농업의 가치와 친환경 농산물 소비 촉진을 위해 매년 6월 2일을 기념해 열리는 행사다. 한국친환경농업협회와 친환경농산물자조금관리위원회가 공동 주최한 이번 행사는 ‘이 맛에 산다, 친환경 농산물’을 슬로건으로 진행됐다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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