본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
태양광 패널 위에서 에너지 체험
동아일보
입력
2026-06-05 04:30
2026년 6월 5일 04시 30분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260604/134052214/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
서울 강동구에 위치한 친환경 에너지 교육 공간 ‘에너지마루’에서 초등학생들이 태양광 패널이 설치된 바닥에 앉아 강사로부터 설명을 듣고 있다. 지난달 보수 공사를 마치고 재개장한 에너지마루에서는 태양과 바람 등 5개 친환경 에너지 체험 프로그램을 운영한다.
#친환경 에너지
#에너지마루
#태양광 패널
#체험 프로그램
#재개장
#교육 공간
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“오세훈 당선인 확정 못할 판” vs “진영 상관없이 재선거하라”
2
투표지 충분했는데 덜 나눠준 선관위 “남으면 음모론에 악용”
3
“저녁 식사는 빠져줬으면”…자녀 하원 시켜주는 시어머니가 불편한 워킹맘
4
울릉도 암벽 글씨 다시 읽어보니… “우리 수령 서쪽서 와 백성 살펴”
5
[속보]경찰, 잠실7동 투표소 시위대 뚫고 투표함 2개 확보
6
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
7
오세훈 3대 승리 요인…부동산 표심, 스벅 역풍, 與의 안일함
8
“이효리·수지·제니 그리고 이수지”…‘처음처럼’ 20주년 광고 터졌다
9
“TK 빼고 장동혁 안 간 곳만 승리” 책임론에, 張 “희망 불씨” 일축
10
홍준표 “국힘, 어려운 환경서 선전…친한계 발호 슬기롭게 대처해야”
1
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
2
장동혁 “희망 불씨 지켜…당원과 새 길 찾겠다”
3
대역전극 오세훈 “투표용지 부족, 대통령 책임 면할수 없다”
4
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
5
투표지 충분했는데 덜 나눠준 선관위 “남으면 음모론에 악용”
6
경찰 ‘투표용지 사태’ 노태악 선관위원장 수사 착수
7
“TK 빼고 장동혁 안 간 곳만 승리” 책임론에, 張 “희망 불씨” 일축
8
[사설]참패한 野… 장동혁부터 물러나라
9
정청래 “서울 탈환 못해 아프다…전국적 큰 승리 준 국민께 감사”
10
정원오, 승복선언 “서울시민 선택 겸허히 받아들여…제가 부족”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“오세훈 당선인 확정 못할 판” vs “진영 상관없이 재선거하라”
2
투표지 충분했는데 덜 나눠준 선관위 “남으면 음모론에 악용”
3
“저녁 식사는 빠져줬으면”…자녀 하원 시켜주는 시어머니가 불편한 워킹맘
4
울릉도 암벽 글씨 다시 읽어보니… “우리 수령 서쪽서 와 백성 살펴”
5
[속보]경찰, 잠실7동 투표소 시위대 뚫고 투표함 2개 확보
6
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
7
오세훈 3대 승리 요인…부동산 표심, 스벅 역풍, 與의 안일함
8
“이효리·수지·제니 그리고 이수지”…‘처음처럼’ 20주년 광고 터졌다
9
“TK 빼고 장동혁 안 간 곳만 승리” 책임론에, 張 “희망 불씨” 일축
10
홍준표 “국힘, 어려운 환경서 선전…친한계 발호 슬기롭게 대처해야”
1
한동훈 복당 의지…“천년만년 무소속이면 이렇게 모이셨겠나”
2
장동혁 “희망 불씨 지켜…당원과 새 길 찾겠다”
3
대역전극 오세훈 “투표용지 부족, 대통령 책임 면할수 없다”
4
한동훈의 대역전극…보수 재편 본격화 전망
5
투표지 충분했는데 덜 나눠준 선관위 “남으면 음모론에 악용”
6
경찰 ‘투표용지 사태’ 노태악 선관위원장 수사 착수
7
“TK 빼고 장동혁 안 간 곳만 승리” 책임론에, 張 “희망 불씨” 일축
8
[사설]참패한 野… 장동혁부터 물러나라
9
정청래 “서울 탈환 못해 아프다…전국적 큰 승리 준 국민께 감사”
10
정원오, 승복선언 “서울시민 선택 겸허히 받아들여…제가 부족”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘세 낀 주택 실거주 유예’ 확대에도… 서울 매물-거래 눈치보기
車 페달 오조작 사고 사망자 5년새 3.4배로
與, 경기 특례시 4곳중 3곳 석권… 국힘, 신규 토허구역 과반 차지
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0