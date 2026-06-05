태양광 패널 위에서 에너지 체험

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서울 강동구에 위치한 친환경 에너지 교육 공간 ‘에너지마루’에서 초등학생들이 태양광 패널이 설치된 바닥에 앉아 강사로부터 설명을 듣고 있다. 지난달 보수 공사를 마치고 재개장한 에너지마루에서는 태양과 바람 등 5개 친환경 에너지 체험 프로그램을 운영한다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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