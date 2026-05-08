편의점 강도 “돈 없다” 대답에 다른 점포로…2시간만에 검거

복면을 쓴 채 편의점을 돌며 강도 행각을 벌인 40대가 경찰에 붙잡혔다.
8일 평택경찰서는 특수강도 혐의로 40대 남성에 대해 구속영장을 신청한다고 밝혔다.
이 남성은 이날 오전 2시40분경 평택시 소재 한 편의점에 복면을 쓰고 들어가 여성 직원을 위협하고, 계산대 현금함에 담긴 20만원 상당을 빼앗은 혐의를 받는다.
범행 직전 이 남성은 동일한 수법으로 다른 편의점에서 범행을 저지르려 했으나 “돈이 없다”는 직원의 말에 그대로 현장을 이탈, 추가 범행 장소를 물색한 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 확인 등 수사를 벌여 오전 5시10분경 인근 한 빨래방에서 남성을 검거했다.
남성은 복면을 쓰고 범행 후, 옷을 갈아입고 흉기를 풀숲에 버리고 CCTV 사각지대를 노려 추적을 피하는 등 치밀한 계획을 세웠던 것으로 파악됐다. 경찰은 남성이 버린 옷과 흉기를 모두 찾아 증거물로 확보했다.
경찰은 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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