“하남의 밤을 바꾼다”…미사호수공원 ‘빛방울뜰’ 개막

캐릭터·은방울꽃 어우러진 체류형 빛 테마 전시
해 질 무렵 더 빛나는 야경…산책길이 포토존으로
올여름 경기 하남시의 밤 풍경이 올여름 더 화려해진다. 미사호수공원에 빛과 캐릭터를 결합한 감성 야간 전시 ‘빛방울뜰’이 조성되면서 시민들의 새로운 야간 산책 명소로 떠오를 전망이다.
하남시는 6월 말까지 미사호수공원 계단광장 앞 데크 일대에서 야간 빛 테마 전시 ‘빛방울뜰’을 운영한다고 7일 밝혔다. 이 전시는 하남시 공식 캐릭터 ‘하남이’와 ‘방울이’, 그리고 시화인 은방울꽃을 모티브로 꾸며진 체류형 공간이다.
전시장에서는 하남이와 방울이, 새롭게 등장한 아기 은방울꽃 요정 캐릭터가 방문객을 맞이한다. 아기자기한 조형물은 아이들의 시선을 사로잡고, 가족 단위 방문객들에게는 자연스러운 포토존 역할을 한다. 캐릭터와 나란히 사진을 찍을 수 있도록 공간을 구성해 산책 중 추억을 남길 수 있게 했다.
해가 지면 분위기는 더욱 달라진다. 데크 위를 수놓은 푸른 은하수 조명과 은방울꽃 모양의 LED 볼 전구가 동화 같은 야경을 연출한다. 호수 건너편 도시의 불빛까지 어우러지며 공원 전체가 감성적인 야간 공간으로 변신한다. 아이들은 캐릭터 주변을 뛰놀고, 연인과 가족들은 은은한 조명 아래 머물며 여유로운 시간을 보낼 수 있다.
하남시는 이번 전시를 단순한 조형물 설치가 아닌 ‘도시와 자연, 사람을 연결하는 공간 전시’로 기획했다. 은방울꽃의 맑고 청아한 이미지를 빛으로 구현해 공원을 찾는 시민들에게 휴식과 동심을 동시에 선사하겠다는 구상이다.
앞서 하남시는 최근 2년간 미사호수공원 수면 위에 높이 10m 규모의 대형 캐릭터 공기조형물을 띄워 시민들의 호응을 얻었다. 올해는 조명 연출과 관람 동선을 개선해 접근성과 체험 요소를 한층 강화했다.
채상호 하남시 공보담당관은 “빛방울뜰은 시민들이 산책하며 자연스럽게 즐기고 추억을 남길 수 있도록 기획한 야간 전시”라며 “앞으로도 다양한 연출과 스토리텔링을 더해 하남시를 대표하는 야간 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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