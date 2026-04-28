경기 성남시, 야탑밸리 도시첨단산업단지 조성

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야탑동에 2만8000㎡ 규모

야탑밸리 조성 예정지 전경. 성남시 제공
야탑밸리 조성 예정지 전경. 성남시 제공
경기 성남시가 분당구 야탑동 일대를 판교테크노밸리와 성남하이테크밸리를 잇는 첨단산업 핵심 거점으로 조성한다.

성남시는 ‘야탑밸리 도시첨단산업단지’ 조성을 위한 사전타당성 조사 및 기본구상 용역에 5월 중 착수한다고 28일 밝혔다. 대상지는 야탑동 4-2번지 일원 약 2만8000㎡ 규모다. 축구장(7130㎡) 4개와 비슷한 면적이다.

이번 사업은 13일부터 시행된 국토교통부의 ‘공업지역 대체 지정 운영 지침’에 맞춰 추진된다. 성남시는 올해 1월 경기도에 공업지역 대체 지정 수요 조사를 제출하는 등 사전 준비를 진행해 왔다.

성남시는 이번 용역을 통해 △대상지 및 주변 여건 분석 △산업단지 기본구상 수립 △유치 업종 및 산업 수요 분석 △경제적·정책적 타당성 검토 등을 진행할 예정이다. 이후 경기도와 공업지역 지정 협의를 거쳐 산업단지 조성 절차를 밟을 계획이다. 산업단지가 조성되면 약 1000명의 상주 인력과 7000여 명 규모의 유동 인구가 모이는 산업·생활 복합공간이 형성될 것으로 시는 보고 있다. 성남시 관계자는 “야탑밸리가 완성되면 판교·성남하이테크밸리·위례·오리 일대를 잇는 ‘다이아몬드형 산업벨트’를 구축하게 된다”며 “일자리 창출과 지역경제 활성화 등 성남시 미래 산업 기반을 확장하는 핵심 축으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.
성남시청 전경
성남시청 전경


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조영달 기자 dalsarang@donga.com
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