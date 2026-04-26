목포-제주 신규 카페리 취항…씨월드고속훼리 30일부터 운항

전남 목포에 본사를 둔 씨월드고속훼리가 신규 카페리 ‘퀸메리호’를 투입해 목포~제주 항로 운항에 나선다. 씨월드고속훼리는 목포~제주 노선을 운항하는 신규 카페리 퀸메리호가 30일 오후 2시 목포에서 처음 출항한다고 26일 밝혔다.
국내에서 건조된 이 선박은 길이 143m, 폭 22m, 국제톤수 1만4919t 규모로 최대 756명의 여객과 차량 270여 대를 동시에 수송할 수 있다. 최고 속력은 21.5노트(시속 11.5km)다. 출항 예정 시간은 목포 오후 2시, 제주 오전 7시다.
퀸메리호는 VIP·스위트 객실과 온돌형·침대형 패밀리 객실, 단체 전용 공간 등 다양한 좌석을 갖췄다. 반려동물 동반 여행 수요에 맞춰 펫 VIP 객실과 전용 좌석, 반려견 성향을 반영한 맞춤형 객실도 도입했다. 씨월드고속훼리는 초기에는 목포~제주 노선을 운항하고 향후 진도~제주(애월) 노선으로 확대하기로 했다. 또 다양한 관광·체험형 여행상품을 선보이며 해상 교통 활성화에 나설 계획이다.
이종훈 씨월드고속훼리 대표는 “퀸메리호는 프라이빗한 휴식과 펫 프렌들리 서비스에 최적화된 선박으로 새로운 해상 여행 경험을 제공할 것”이라며 “고객 중심 서비스와 다양한 콘텐츠로 해상여행 가치를 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.
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