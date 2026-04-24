고려사이버대, 중국 상하이교통대교육그룹 방문

고려사이버대는 지난 17일 백창현 입학처장과 김정은 실용외국어학부 교수가 중국 상하이교통대교육그룹을 방문해 현지 교육 협력 및 학생 지원 현황을 점검했다고 24일 밝혔다.
이번 현지 방문은 상하이교통대교육그룹에서 교육받고 있는 고려사이버대 K-글로벌학부 학생들의 현황을 살피기 위해 추진됐다. 방문단은 현지 학생들과의 교류회를 진행하며 수업 참여 상황을 확인했다. 재학생들의 학업 적응도와 학습 환경을 점검하고 생활 전반에 대한 고충을 파악하며 지원 방안을 모색했다. 이어진 교수 간담회에서는 양 기관의 교육 협력 확대 방안과 프로그램 운영 방향을 논의하며 지속적인 교류 협력의 기반을 다졌다.
고려사이버대 관계자는 “이번 상하이교통대교육그룹 방문은 현지 학생들의 학업 상황을 면밀히 살피고 교육 품질을 높이며 지원 체계를 강화하는 중요한 계기가 됐다”고 말했다.
한편 고려사이버대는 2026학년도 2학기 일반대학원과 경영전문대학원 신입생을 내달 18일부터 오는 7월 8일까지 모집할 예정이다. 경영전문대학원은 2026학년도 1학기에 개원했으며 국내 사이버대학 최초로 석·박사 통합 과정을 운영하고 있다.
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