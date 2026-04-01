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사회
기온 상승속 식중독 주의보
동아일보
입력
2026-04-17 04:30
2026년 4월 17일 04시 30분
양회성 기자
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16일 경기 수원시 권선구 경기도보건환경연구원에서 연구원들이 식중독균 배양 분리 작업을 하고 있다. 식품의약품안전처의 식중독 예측지도에 따르면 17일 전국 대부분 지역에서 식중독은 경고 단계로 전망됐다.
#경기도보건환경연구원
#식중독균
#전국경고단계
#식품의약품안전처
#식중독예측지도
수원=양회성 기자 yohan@donga.com
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