기온 상승속 식중독 주의보

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16일 경기 수원시 권선구 경기도보건환경연구원에서 연구원들이 식중독균 배양 분리 작업을 하고 있다. 식품의약품안전처의 식중독 예측지도에 따르면 17일 전국 대부분 지역에서 식중독은 경고 단계로 전망됐다.

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수원=양회성 기자 yohan@donga.com
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