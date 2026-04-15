구릿값 뛰자…전국 교량 동판 416개 2000만원어치 훔쳐

무게만 1.9t…경찰, 30대 2명 구속
구리 가격 상승을 노리고 전국을 돌며 교량에 설치된 동판을 훔친 일당이 경찰에 붙잡혔다.
강원 삼척경찰서는 지난달 중순부터 전국 각지에서 동판 416개를 훔쳐 고물상에 팔아 약 2000만 원을 챙긴 박모 씨(31) 등 30대 2명을 특수절도 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난달 21일부터 이달 7일까지 경기·강원·충청·경북 등 22개 시군을 돌며 범행을 이어갔다. 교량 120곳에서 교명판 205개, 123곳에서 교량 설명판 211개를 떼어내 총 416개를 훔쳤다. 절취한 동판의 무게는 1.91t에 달한다. 이들은 SUV와 승용차 2대를 번갈아 이용하며 이동한 것으로 조사됐다.
범행은 교량 시설물 훼손 신고로 드러났다. 경찰은 지난 3일 관내 교명판이 사라졌다는 신고를 접수하고 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 용의자의 이동 경로를 추적했다. 이후 경기 안산과 인천 주거지에서 지난 8일 이들을 각각 긴급체포했다.
경찰은 훔친 동판이 고물상을 거쳐 제련공장에 넘어간 사실을 확인하고 피해품 전량을 압수했다.
전직 보험설계사였던 이들은 “최근 구리 가격 상승으로 범행을 저질렀다”고 진술한 것으로 전해졌다.
삼척경찰서는 해당 지방자치단체에 피해 사실을 통보하고 재발 방지 대책 마련을 요청했다. 추가 범행 여부를 수사하는 한편, 동판을 매입한 고물상 업주 등에 대해서도 장물 취득 혐의를 적용할 수 있는지 조사하고 있다.
한국비철금속협회에 따르면 구리 현물 가격은 지난해 10월 t당 1만 달러에서 최근 1만3000달러 수준으로 약 30% 상승했다.
삼척=이인모 기자 imlee@donga.com
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