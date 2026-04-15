게임하다 도박 빠져, 10대 중독 4년새 2.7배로

친구 따라 온라인서 도박 시작 많아
돈 잃으면 이자 붙은 돈 빌려 계속
전문가 “불법사이트 단속 강화하고
청소년에 도박 예방교육 병행해야”
“친구들이 온라인 도박을 해서 자연스럽게 따라 했어요. 친구에게 돈을 빌려서 한 적도 많습니다.”
경기 성남시에 사는 황모 군(19)은 중학교 1학년 때 친한 친구를 따라 온라인 불법 사이트에서 카지노, 바카라 등의 도박을 시작했다. 5만 원이 채 되지 않는 돈으로 하루에 100만 원 이상을 따는 경험이 반복되면서 점점 도박에 빠져들었다. 돈을 잃은 날에는 친구에게 높은 이자를 약속하고 돈을 빌리면서까지 도박을 계속했다. 황 군이 5년간 도박 사이트에서 굴린 돈은 총 5억 원에 달한다.
도박 중독으로 치료를 받은 10대 청소년이 최근 4년 새 2.7배로 급증한 것으로 나타났다. 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 온라인 도박 접근이 쉬워졌기 때문이다. 청소년 시기 도박 중독은 성인까지 이어질 수 있어 불법 사이트에 대한 단속과 현실적인 예방 교육이 필요하다는 지적이 나온다. ● 10대 도박 중독 환자 4년 새 2.7배로
14일 국민건강보험공단에 따르면 도박 중독으로 진료를 받은 환자는 2020년 1661명에서 2024년 3391명으로 4년 새 약 2배로 늘었다. 지난해 상반기(1∼6월)에만 2265명이 진료를 받았다.
이 가운데 10∼19세 환자는 2020년 98명에서 2024년 267명으로 172% 급증했다. 도박을 처음 접하는 연령대도 낮아지고 있다. 한국도박문제예방치유원의 ‘청소년 도박 실태 조사 보고서’에 따르면 청소년이 도박을 처음 경험한 평균 나이는 2024년 12.9세에서 2025년 12.5세로 낮아졌다.
도박 중독은 돈을 잃은 뒤 만회하려고 반복적으로 돈을 거는 상황이 이어지며 일상생활에 지장을 초래하는 정신적 질환이다. 스스로 조절하기 어려워 금전 문제뿐 아니라 일상생활과 대인 관계에도 부정적 영향을 미친다. 특히 청소년은 충동 조절 능력이 충분히 형성되지 않아 한번 도박을 경험하면 중독으로 빠르게 이어질 위험이 크다.
실태 조사에서도 청소년들은 도박 시작 동기로 ‘재미있을 것 같아서’(58.5%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘친구와 같이 놀기 위해’(32.5%), ‘친구·선후배의 추천’(21.7%) 등이 뒤를 이었다. 중학생 이모 군(15)은 “함께 온라인 게임을 하던 친구들을 중심으로 도박이 유행했다”며 “도박 결과가 또래 집단에서 영향력을 가르는 기준이 되기도 한다”고 했다. ● “온라인 도박 통로 차단해야”
전문가들은 청소년들이 웹툰, SNS 등을 통해 온라인 도박에 쉽게 접속할 수 있는 데다 또래 집단의 동조 문화가 강해지면서 도박에 빠지고 있다고 분석한다. 일상적인 온라인 공간에서 불법 도박 광고가 반복적으로 노출되는 것이 큰 영향을 준다는 것이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 청소년의 인터넷 의존도가 높아지면서 이 같은 환경에 더 쉽게 놓이게 됐다.
실제로 도박문제예방치유원에 접수된 불법 온라인 도박과 관련한 청소년 상담은 2020년 112건에서 2024년 2459건으로 늘었다. 이에 따라 불법 도박 사이트에 대한 단속과 처벌을 강화해 초기 노출을 차단하고, 청소년이 도박 위험성을 스스로 인식할 수 있도록 사전 예방 교육을 병행해야 한다는 지적이 나온다.
이해국 의정부성모병원 정신건강의학과 교수는 “온라인 도박과 관련해 메신저 등 플랫폼 전반에 대한 관리 감독을 강화해야 한다”며 “청소년 중독 위험군을 조기에 발견해 치료로 연계하는 의료 인프라도 확충할 필요가 있다”고 했다.
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