충남도, 일·쉼 동시에…‘워케이션 충남’ 운영 본격화

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 13일 10시 23분

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워케이션 충남 포스터. 충남도 제공
워케이션 충남 포스터. 충남도 제공
충남도는 ‘2026 워케이션 충남’ 프로그램을 본격 운영한다고 13일 밝혔다. 워케이션(Workation)은 일(Work)과 휴가(Vacation)를 결합한 새로운 근무 형태로, 관광지에서 업무와 휴식을 병행할 수 있는 체류형 관광 모형이다.

올해 프로그램은 지난해 운영 지역인 천안·공주·보령·아산·당진·부여·홍성·예산·태안 등 9개 시군에 논산 등 2, 3개 시군이 추가 참여할 예정으로 운영 규모를 한층 확대한다. 운영 기간은 상·하반기로 나눠 진행된다. 상반기(1~6월) 일정은 15일부터 6월 30일까지며 하반기(7~12월)는 9월 1일부터 12월 12일까지다.

도는 관내 관광자원과 연계한 다양한 프로그램을 제공할 계획이다. 특히 올해부터 체류형 관광 활성화를 위해 3박 이상 장기 이용객에 대한 숙박 지원 혜택을 확대해 이용 편의를 높이고 지역 내 소비를 유도해 지역경제 활성화 효과를 극대화할 방침이다.

도는 올해 숙소 및 공유 사무실(오피스) 기반을 확충하고 지역별 특색을 반영한 체험 프로그램을 강화해 2800여 명이 참여할 것으로 기대한다. 도 관계자는 “워케이션을 주중 체류형 관광의 핵심 수단으로 활용해 연중 관광 수요를 균형 있게 확보할 것”이라며 “앞으로도 마케팅 창구를 확대하고 도내 자연·문화자원과 결합한 상품 개발에 힘써 충남을 머무르고 싶은 관광지로 만들어 갈 것”이라고 말했다.

지난해 워케이션 충남 참가자 237명을 대상으로 한 만족도 조사 결과 87%가 ‘만족’이라고 응답했고 92%는 ‘재참여 의향이 있다’라고 답하는 등 높은 호응을 확인했다. 또 참가자의 62%가 해당 지역을 처음 방문한 것으로 나타나 신규 관광객 유치 측면에서도 의미 있는 성과를 거둔 것으로 분석됐다.
#충남도#2026 워케이션 충남#체류형 관광#공유 사무실#체험 프로그램
이정훈 기자 jh89@donga.com
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