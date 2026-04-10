“대전 늑대 목격” 가짜 사진·허위 신고 잇따라…수색에 혼선

대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’를 찾기 위한 수색이 사흘째 이어지고 있는 가운데, 인공지능(AI)으로 합성한 가짜 사진과 허위 제보가 잇따라 혼선을 주고 있다.
10일 경찰과 소방 당국에 따르면, 8일 늑구 탈출 이후 9일 오전까지 경찰에 접수된 신고는 총 36건에 달했다. 이 중 오인 또는 단순 상담 신고가 33건에 달했다. 또 같은 기간 소방 당국에는 총 51건의 늑대 관련 신고가 접수된 것으로 파악됐다.
소셜네트워크서비스(SNS) 제보도 이어지며, 온라인에 ‘가짜 사진’이 확산됐다. 소방 당국이 시민으로부터 제보받은 한 사진은 확인 결과 출처가 불분명한 것으로 드러났다.
문제의 사진을 보면 대전 중구 사정동 오월드사거리의 모습이 실제와 차이가 있다. 차량 정지선은 현장과 달리 두 줄로 표시돼 있으며, 도로 위 화살표의 위치와 방향도 다르다.
전문가들은 탈출 늑대 포획의 ‘골든타임’을 48시간으로 이내로 본다. 탈출 직후에는 이동 범위가 좁지만, 시간이 지나며 하루 수십 km까지 활동 반경이 넓어질 수 있기 때문이다. 또 이때를 놓치면 집으로 돌아오려는 ‘귀소 본능’도 옅어지는 것으로 알려져 있다.
문창용 대전시 환경국장은 9일 현장 브리핑에서 “유등천 건너까지 발견됐다는 제보와 사진들도 확인 결과 모두 허위였다”며 “위조된 사진들로 인해 수색에 상당한 혼란을 겪고 있다”고 밝혔다. 경찰에 접수된 신고 중에는 개를 늑대로 착각하거나 SNS상의 허위 사진을 보고 신고한 사례가 대다수를 차지했다.
● 드론 15대·인력 400명 투입에도…행방 ‘묘연’
수색 사흘째, 당국은 열화상 카메라를 장착한 드론 15대와 경찰·소방·군 등 인력 400명을 투입해 보문산 전역을 수색하고 있다.
늑구의 귀소본능을 자극하기 위해 하울링 소리와 오월드 안내방송을 송출하고, 위성위치확인시스템(GPS)이 설치된 트랩 20여 개와 먹이틀을 설치했으나 아직 별다른 흔적은 발견되지 않았다.
앞서 2024년생 늑대인 늑구는 8일 오전 9시 15분께 대전 중구 사정동 오월드 늑대 사파리에서 울타리 틈새를 통해 탈출했다. 오월드 측은 탈출 12분 뒤 폐쇄회로(CC)TV로 사실을 확인하고 자체 수색을 벌이다 오전 10시 24분 경찰과 소방에 신고했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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