남편 흉기 찔리고 아내는 투신…부산 아파트서 40대 부부 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 10일 09시 34분

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게티이미지뱅크.
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부산의 한 아파트에서 40대 부부가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

10일 부산 기장경찰서에 따르면 이날 오전 2시 20분경 기장군의 한 아파트 복도에서 40대 남성 A 씨가 흉기에 찔려 사망한 채 발견됐다. 또 아파트 입구 공동현관 인근에선 40대 여성 B 씨가 숨진 채 발견됐다.

두 사람은 최근 혼인 신고한 부부인 것으로 전해졌다.

경찰은 아내가 남편에게 흉기를 휘두른 뒤 투신했을 가능성에 무게를 두고 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다.

#부산#아파트#40대 부부#흉기#혼인 신고#사망#기장경찰서
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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