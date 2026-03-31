“희망 씨앗 되길”…재일동포 유재근 회장 2억 기부 이유

재일동포 출신 기업인 유재근이 2억 원을 기부하며 사랑의열매 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’에 가입했다. 신한금융과의 오랜 인연을 바탕으로 취약계층 지원 사업에 기부금을 지정한 점도 주목된다.
사랑의열매 사회복지공동모금회는 유재근 산케이그룹 회장이 2억 원 기부를 약정하고 아너 소사이어티 회원으로 가입했다고 31일 밝혔다. 아너 소사이어티는 1억 원 이상 기부한 개인 고액 기부자 모임이다.
지난 26일 서울 중구 사랑의열매 명예의 전당에서 열린 가입식에는 윤여준을 비롯해 유 회장과 진옥동 등이 참석했다. 이번 기부는 진옥동 회장의 추천으로 성사됐다.
유 회장은 신한은행 창립 주주이자 재일동포 개인 주주 가운데 최대 주주로 알려져 있다. 이번 기부금 2억 원은 신한금융그룹과 보건복지부, 사랑의열매가 함께 추진 중인 ‘그냥드림 사업’에 지정 기탁된다. 이 사업은 신청이나 소득 기준 없이 식료품과 생필품을 지원하고, 추가 지원이 필요한 경우 복지서비스로 연계해 사각지대에 놓인 취약계층을 발굴하는 데 목적이 있다.
일본 아오모리현에서 태어난 유 회장은 자수성가한 기업인으로, 산케이그룹을 이끌며 재일동포 사회와 한국을 잇는 가교 역할을 해왔다. 1970년대 고향인 경북 고령 지역의 전기·수도 시설 지원을 시작으로, 서울올림픽과 한일월드컵, 평창동계올림픽 등 주요 국가 행사에 기부를 이어왔으며 동일본 대지진 등 재난 상황에서도 성금을 기탁해왔다. 이러한 공로를 인정받아 2012년 국민훈장 무궁화장을 수훈했다.
유 회장은 “일본에서 고난을 ‘희망’으로 바꿨듯, 이번 나눔도 모국에 또 다른 희망의 씨앗이 되길 바란다”며 “앞으로도 한국과 재일동포 사회를 위한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.
윤여준 회장은 “평생 한국과 재일동포 사회를 잇는 가교 역할을 해온 유 회장을 아너 소사이어티 가족으로 맞게 돼 뜻깊다”며 “이번 나눔이 우리 사회 곳곳에 희망으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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