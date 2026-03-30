3월 마지막 날 오전까지 봄비…미세먼지 씻고 포근

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  • 입력 2026년 3월 30일 18시 23분

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[내일날씨] 수도권 강수량 최대 20㎜·내륙 최대 60㎜
아침 최저 7~13도·낮 최고 11~21도…해상 높은 파도

낮 최고 기온이 20도 안팎까지 오르며 완연한 봄 날씨를 보인 30일 경기 수원시 영통구 원천리천에서 시민들이 활짝 핀 개나리꽃을 감상하며 봄산책을 하고 있다. 2026.3.30 ⓒ 뉴스1
낮 최고 기온이 20도 안팎까지 오르며 완연한 봄 날씨를 보인 30일 경기 수원시 영통구 원천리천에서 시민들이 활짝 핀 개나리꽃을 감상하며 봄산책을 하고 있다. 2026.3.30 ⓒ 뉴스1
화요일인 31일은 전날(30일) 밤부터 시작된 비가 이어지며 새벽에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 비는 오전 중 대부분 그치겠지만, 동해안 일부 지역은 오후까지 이어지겠다. 비의 영향으로 대기질은 전반적으로 무난하겠으나, 인천 등 일부 중서부 지역은 미세먼지 농도가 높겠다.

30일 기상청과 기후에너지환경부 등에 따르면 31일 미세먼지 농도는 인천에서 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준이 예상된다. 전일 잔류 및 국내 발생 미세먼지가 일부 남아 있는 가운데, 강수와 대기 확산으로 점차 해소되는 흐름이다.

비는 30일 충청권과 남부지방, 제주에서 시작돼 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대됐다. 31일에는 새벽 전국 대부분 지역에 내리다가 전남과 제주도는 새벽, 그 밖의 지역은 오전에 대부분 그치겠다. 다만 강원산지와 동해안, 경북동해안은 오후(12~18시)까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기남부 5~20㎜, 서울·인천·경기북부 5~10㎜, 강원산지·동해안 10~50㎜, 충북남부 10~40㎜, 대전·세종·충남과 충북중북부 5~30㎜, 광주·전남 20~50㎜(많은 곳 전남해안 60㎜ 이상), 전북 10~40㎜, 부산·울산·경남과 경북동해안 20~50㎜(많은 곳 남해안·지리산 부근 60㎜ 이상), 대구·경북내륙 10~40㎜, 제주 20~60㎜(많은 곳 산지·남부중산간 80㎜ 이상) 수준이다.

기온은 평년보다 높은 수준을 유지하겠다. 아침 최저기온은 7~13도, 낮 최고기온은 11~21도로 예보돼 평년(최저 0~8도, 최고 13~17도)보다 높겠다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 10도 △인천 9도 △춘천 9도 △강릉 10도 △대전 11도 △대구 12도 △전주 11도 △광주 12도 △부산 12도 △제주 12도다.

낮 최고기온은 △서울 21도 △인천 18도 △춘천 19도 △강릉 13도 △대전 20도 △대구 19도 △전주 20도 △광주 21도 △부산 17도 △제주 17도로 예상된다.

중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 오후부터 점차 벗어나면서 전국은 흐리다가 점차 구름이 많아지겠다.

바람은 더 강해졌다. 31일 새벽부터 경북동해안과 부산·울산, 제주를 중심으로 순간풍속 70㎞/h 이상, 제주 산지는 90㎞/h 이상 강풍이 불 가능성이 있다. 강원과 충남, 전라해안, 경상권 해안도 55㎞/h 안팎 강풍이 예상된다.

해상도 상황이 좋지 않다. 남해와 제주 해상, 동해상에서는 물결이 최대 5.0m 이상까지 높게 일 수 있어 항해와 조업에 주의가 필요하다.

제주와 남해상에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반될 수 있다. 서해중부앞바다를 중심으로는 새벽부터 오전 사이 바다 안개가 끼는 곳도 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

(세종=뉴스1)

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