3월 마지막 날 오전까지 봄비…미세먼지 씻고 포근

[내일날씨] 수도권 강수량 최대 20㎜·내륙 최대 60㎜
아침 최저 7~13도·낮 최고 11~21도…해상 높은 파도
화요일인 31일은 전날(30일) 밤부터 시작된 비가 이어지며 새벽에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 비는 오전 중 대부분 그치겠지만, 동해안 일부 지역은 오후까지 이어지겠다. 비의 영향으로 대기질은 전반적으로 무난하겠으나, 인천 등 일부 중서부 지역은 미세먼지 농도가 높겠다.
30일 기상청과 기후에너지환경부 등에 따르면 31일 미세먼지 농도는 인천에서 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준이 예상된다. 전일 잔류 및 국내 발생 미세먼지가 일부 남아 있는 가운데, 강수와 대기 확산으로 점차 해소되는 흐름이다.
비는 30일 충청권과 남부지방, 제주에서 시작돼 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대됐다. 31일에는 새벽 전국 대부분 지역에 내리다가 전남과 제주도는 새벽, 그 밖의 지역은 오전에 대부분 그치겠다. 다만 강원산지와 동해안, 경북동해안은 오후(12~18시)까지 이어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 경기남부 5~20㎜, 서울·인천·경기북부 5~10㎜, 강원산지·동해안 10~50㎜, 충북남부 10~40㎜, 대전·세종·충남과 충북중북부 5~30㎜, 광주·전남 20~50㎜(많은 곳 전남해안 60㎜ 이상), 전북 10~40㎜, 부산·울산·경남과 경북동해안 20~50㎜(많은 곳 남해안·지리산 부근 60㎜ 이상), 대구·경북내륙 10~40㎜, 제주 20~60㎜(많은 곳 산지·남부중산간 80㎜ 이상) 수준이다.
기온은 평년보다 높은 수준을 유지하겠다. 아침 최저기온은 7~13도, 낮 최고기온은 11~21도로 예보돼 평년(최저 0~8도, 최고 13~17도)보다 높겠다.
주요 도시 아침 최저기온은 △서울 10도 △인천 9도 △춘천 9도 △강릉 10도 △대전 11도 △대구 12도 △전주 11도 △광주 12도 △부산 12도 △제주 12도다.
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