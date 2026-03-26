서울시, 세계 금융경쟁력 평가서 4년 연속 ‘톱 10’

서울시는 26일 영국 컨설팅그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 국제금융센터지수(GFCI) 39차 보고서에서 서울이 종합 8위를 기록했다고 밝혔다. GFCI는 전 세계 137개 도시를 대상으로 기업 환경, 인적 자원, 금융산업 발전, 인프라, 도시 평판 등 5개 항목과 금융 종사자 설문을 종합해 평가하는 대표적인 글로벌 금융 경쟁력 지표다.
서울은 2009년 53위로 처음 이름을 올린 뒤 2021년 16위, 2022년 12위로 상승했고, 최근 4년 연속 10위권을 유지했다. 5개 세부 평가 항목별로 보면 △인적 자원 8위 △기업 환경 6위 △금융산업 발전 8위 △기반시설 10위 △도시 평판 9위로 모든 분야에서 순위 편차가 크지 않았다.
특히 기반시설 분야는 직전 평가보다 9계단 상승했다. 서울시는 기반시설 지원을 위해 지난해 10월 지자체 최초로 투자유치 전담 기관인 ‘서울투자진흥재단’을 출범시켰다. 이 재단은 글로벌 기업 유치와 투자 연계를 지원한다. 종합순위 상위권은 뉴욕, 런던, 홍콩, 싱가포르가 차지했고, 서울은 도쿄(10위), 파리(19위)보다 높은 순위를 기록했다. 서울시는 “글로벌 투자유치 확대와 핀테크 산업 생태계 고도화 성과가 주요하게 작용했다”며 “K-문화 확산에 따른 도시 인지도와 매력도 제고도 긍정적으로 반영된 것”이라고 분석했다.
지난해 서울은 미국의 인공지능(AI)·데이터 클라우드 기업 ‘스노우플레이크’, 스위스 양자 보안 반도체 기업 ‘실스크’, 프랑스 양자컴퓨팅 기업 ‘파스칼’ 등 글로벌 첨단기술 기업을 잇달아 유치하며 전략산업 투자유치에 속도를 내고 있다.
또 국내 최대 규모의 핀테크 전문 육성기관인 ‘서울핀테크랩’은 기업설명(IR), 투자 연계, 해외 진출 지원 등 전주기 프로그램을 통해 핀테크 기업의 사업화와 글로벌 확장을 지원하고 있다. 서울핀테크랩 입주기업은 올해 국제전자제품박람회(CES)에서 핀테크 분야 최고혁신상과 혁신상을 받았다.
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