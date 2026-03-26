올림픽로 역도상 ‘봄 샤워’

  • 동아일보

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25일 오전 서울 송파구 올림픽로에서 송파구 직원들이 봄을 맞아 역도 선수 형상의 올림픽 상징 조형물을 세척하고 있다. 이 일대에는 잠실종합운동장에서 올림픽공원까지 올림픽 종목을 주제로 한 공공미술 작품이 설치돼 있다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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