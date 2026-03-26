청주 공원 내달부터 ‘찾아가는 놀이터’로 변신

상-하반기 4회씩 11월까지 운영
생명누리공원서 첫 회 진행하기로
버블쇼-운동회 등 무료 행사도
충북 청주시는 다음 달부터 11월까지 팝업 놀이터 ‘오늘! 여기! 꿀잼!’을 운영한다고 25일 밝혔다. 팝업 놀이터는 생활권 가까운 공원에 설치돼 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 이동식 테마 놀이터를 말한다.
시는 상·하반기에 각각 4회차씩 모두 8차례 운영할 계획이다.
상반기에는 △4월 11일 생명누리공원 △4월 25일 유기농복합단지 △5월 16일 문화제조창 △5월 30일 오송호수공원에서 열린다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 3시까지다. 모든 프로그램은 무료이며, 우천 시에는 일요일로 연기된다.
주요 프로그램은 버블쇼, 마술쇼, 벌룬쇼, 디제잉 등 다양한 공연과 함께 미니운동회, 랜덤플레이댄스, 물총놀이 등 가족 참여형 레크리에이션으로 구성됐다. 또 다양한 연령층이 고르게 즐길 수 있도록 에어바운스, 미니바이킹, 회전비행기, 범퍼카 등 10종 이상의 놀이기구를 운영한다. 이와 함께 페이스페인팅, 전통놀이, 비눗방울 체험 등 상설·협업 체험 부스도 마련된다. 캐릭터 콘셉트 포토존과 푸드트럭도 설치해 놀이와 휴식이 어우러지는 가족형 축제로 운영할 계획이다.
올해는 단순한 놀이기구 확대에서 벗어나 체험 품질과 안전을 중심으로 운영 체계를 강화했다고 시는 밝혔다. 아이들이 더 오래 머무르고 즐겁게 참여할 수 있도록 하고, 보호자도 안심할 수 있는 환경 조성에 중점을 뒀다고 설명했다.
이범석 청주시장은 “팝업 놀이터는 단순한 행사 운영을 넘어 아동의 놀 권리를 실현하는 아동친화도시 정책의 상징적인 사업”이라며 “아이들이 마음껏 뛰어놀고 가족이 함께 소통할 수 있는 공간이 되도록 안전하고 내실 있는 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
청주시는 2021년 12월 유니세프 아동친화도시 인증을 받았다. 유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약에 담긴 아동의 권리를 실현해 아동이 살기 좋은 지방자치단체를 의미한다.
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