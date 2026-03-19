경강선, 23일부터 출근 시간대 2편성 증차

경기 광주시는 23일부터 수도권 전철 경강선(판교∼여주)에 평일 열차 2개 편성을 추가 투입한다고 19일 밝혔다. 이에 따라 평일 상행선 오전 9시대 배차 간격은 기존 최대 28분에서 19분으로 단축된다.
시는 국토교통부와 한국철도공사 등 관계 기관과 협의를 거쳐 증편을 확정했다고 설명했다. 이번 조치는 출퇴근 시간대 혼잡 완화와 이용 편의 개선을 위한 것이다.
시는 증편을 계기로 선로 용량 확보와 열차 회차 기능 강화 등 구조적 개선에도 나설 방침이다. 수서∼광주선과 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선이 향후 경강선 선로를 공동 사용할 경우 발생할 수 있는 병목 현상에 대비하기 위해서다.
이를 위해 시는 ‘경강선 복복선화 사전타당성 조사 용역’을 검토해 제6차 국가철도망 구축계획 반영을 건의할 계획이다. 또 올해 하반기 준공을 목표로 곤지암역 시설 개량 사업을 추진해 대피와 회차 기능을 갖춘 거점으로 조성할 예정이다. 방세환 광주시장은 “이번 증편으로 시민 불편이 일부 해소될 것으로 기대한다”며 “복복선화와 별도 노선 신설, 기반 시설 확충을 추진해 수도권 동남부 철도 거점으로 도약하겠다”고 말했다.
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