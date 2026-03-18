“거점기업 육성” 광주시, 中企에 5억 한도 융자

하나銀-광주상의 등과 업무협약
광주시는 하나은행, 광주상공회의소, 신용보증기금, 기술보증기금과 함께 지역 중소기업 융자 지원을 위한 ‘광주·호남권 거점기업 육성 지원’ 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다. 협약식은 16일 광주시청 비즈니스룸에서 열렸다. 협약은 민·관·공이 협력해 지역 중소기업에 금융 유동성을 공급하고 거점기업을 발굴·육성하기 위해 추진됐다.
경영안정자금 등 지원책 발굴
협약에 따라 시는 일반경영안정자금 지원 대상인 전업률 30% 이상의 지역 중소 제조업체와 제조업 관련 서비스 업체 등에 3억∼5억 원 한도의 융자와 2∼4%의 이차보전을 지원한다.
시는 올해 상반기 일반경영안정자금으로 중점산업 창업 중소기업 육성 금융지원 400억 원 등 총 1900억 원을 지원할 계획이다. 하나은행은 신용보증기금과 기술보증기금에 40억 원을 출연하고, 양 보증기관은 보증료를 감면해 보증서를 발급하기로 했다. 광주상공회의소는 중소기업을 대상으로 지원사업을 소개하고 활용을 독려할 예정이다.
오영걸 광주시 경제창업국장은 “지방자치단체, 금융기관, 보증기관 등 유관기관이 함께 지역 중소기업 경영을 지원하기 위해 협약을 마련했다”며 “중소기업에 도움이 되는 지원책 발굴에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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