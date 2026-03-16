경찰청 “‘남양주 스토킹 살해’ 부실 대응 감찰조사 착수”

경찰청이 경기 남양주시에서 발생한 스토킹 살인 사건과 관련해 사건 처리를 맡았던 경찰들에 대한 감찰에 착수했다. 이재명 대통령이 책임자에 대한 감찰을 지시했다는 청와대 브리핑이 나온지 약 2시간 만에 이뤄진 조치다.
경찰청 감찰담당관실은 16일 언론 공지를 통해 “남양주 스토킹 살인사건과 관련해 경찰의 부실 대응에 대해 즉시 감찰조사에 착수했다”며 “전반적인 사건처리 과정에 대해 신속하게 조사하고 그 결과에 따라 엄정하게 조치할 예정”이라고 밝혔다. 앞서 14일 남양주시 오남읍의 한 도로에서 전자발찌를 찬 40대 남성이 사실혼 관계였던 20대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 사건이 발생했다. 경기북부경찰청이 구리서에 가해자에 대한 구속영장 신청을 지휘했으나, 영장 신청이 늦춰지는 사이에 범행이 이뤄진 것으로 드러났다.
이규연 대통령홍보소통수석비서관은 이날 청와대에서 브리핑을 갖고 “이 대통령은 관계당국 대응이 더뎠고 국민 눈높이에 한참 못 미쳤음을 엄하게 질타했다”고 밝혔다. 이어 “이번 사태에 책임있는 관계자들을 감찰한 뒤 엄하게 조치하라고 지시했다”고도 말했다. 이 대통령은 또 “가해자를 피해자로부터 적극 격리하고, 가해자 위치정보를 신속하게 파악하며 전자발찌와 스마트워치를 연동하는 등 스토킹 교제 폭력 피해자가 세심하게 보호받을 수 있는 조치를 신속하게 추진하라”고 지시했다고 이 수석은 전했다.
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