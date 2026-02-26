한국나눔연맹, 문경 어르신 초청 ‘대한민국 희망음악회’ 개최

사단법인 한국나눔연맹은 지난 25일 경상북도 김천시에서 문경 어르신들을 초청하여 ‘대한민국 희망음악회’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 초청 대상을 경상북도 전역으로 확대해 진행됐으며, 약 400명의 어르신이 참석해 공연을 관람했다.
대한민국 희망음악회는 문화와 여가 활동의 기회가 상대적으로 적은 어르신들에게 음악을 통해 정서적 위로와 활력을 전하기 위해 마련됐다.
한국나눔연맹 관계자는 “이번 희망음악회는 지역 어르신들께 문화 나눔을 실천하고자 준비한 자리”라며 “앞으로도 무료급식 지원뿐만 아니라, 어르신들 삶의 질 향상을 위한 다양한 문화와 복지 활동을 지속적으로 이어갈 계획”이라고 전했다.
한편, 한국나눔연맹은 1992년 설립 이후 전국 26개의 천사무료급식소를 운영하며 독거어르신을 위한 무료급식 지원을 비롯해 전국 가옥수리 및 주거 환경 개선, 어르신 효도 관광, 장수 사진 촬영 등 다양한 나눔 활동을 전개하고 있다. 또 한국나눔연맹은 정부 지원에 의존하지 않고 민간 후원과 자원봉사로 복지 활동을 이어가며 사회적 신뢰를 쌓아오고 있으며, 이를 인정받아 2025년 대통령 기관 표창을 수상한 바 있다.
