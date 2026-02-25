경복대·대림대·오산대, 산학연 플랫폼 공동개발로 지역 혁신 교육 모델 강화 추진

경복대학교·대림대학교·오산대학교가 경기 RISE 사업 1유형 선정 대학 간 협력 체계를 구축하고, 미래성장산업 분야 산학연 협력 강화를 위한 공동 거버넌스 기반을 마련했다.
경복대학교는 25일 대림대 산학협력단 대회의실에서 3개 대학이 참여한 가운데 ‘경기 RISE 미래성장산업 선도형 전문대학 협의체’ 발족식과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 3개 대학은 △미래성장산업(G7) 분야 협력 전략 공동 수립 △산학연 플랫폼 시스템 공동 기획·개발 및 운영 △RISE 세부 프로그램 통합 관리 및 성과관리 체계 고도화 △대학 간 자원 공동 활용 및 협력 네트워크 확대 등을 추진한다.
공동 개발되는 산학연 플랫폼은 지방자치단체, 대학, 산업체, 연구기관을 연계하는 시스템으로, 인재 양성과 산학협력 프로그램 운영, 성과 관리 기능 등을 통합 지원하는 구조로 설계될 예정이다. 대학 측은 개별 시스템 구축 대신 공동 설계를 통해 비용 절감과 운영 효율성을 높이겠다는 계획이다.
전지용 경복대학교 총장은 “미래성장산업(G7) 분야는 지역 혁신의 핵심 동력”이라며 “협력을 통해 지역 산업과 연계한 교육·산학 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.
3개 대학은 향후 실무 협의체를 구성해 세부 기능을 확정하고 단계적으로 시스템 개발을 추진할 예정이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
