가족 위한 삶 살아온 60대女, 3명 살리고 하늘로

뇌졸중으로 쓰러진 아버지를 7년간 간호하는 등 가족을 위한 삶을 살아온 60대 여성이 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

22일 한국장기조직기증원은 지난해 11월 14일 서울 구로구 고려대구로병원에서 지정순 씨(68·사진)가 간과 양쪽 신장을 기증해 3명을 살렸다고 밝혔다.

지 씨는 뇌졸중으로 쓰러진 아버지가 돌아가실 때까지 7년 넘게 병간호해 온 효심 가득한 딸이자 가족을 늘 우선으로 하던 어머니였다. 그는 밝고 자상한 이웃이었으며, 나훈아의 노래, 여행과 산책을 좋아하는 웃음 많은 사람이었다. 딸 어유경 씨는 “아빠랑 다른 가족들 잘 챙기고 잘 지내겠다. 사랑한다”며 마지막 인사를 건넸다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
