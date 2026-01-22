중고 외제차 일부러 물속에 ‘풍덩’…고교 동창 보험사기단 적발

고가 외제차를 고의로 침수시키는 등의 방법으로 보험금을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
전북경찰청 교통사고조사계는 보험사기방지특별법 위반 혐의로 A 씨 등 2명을 구속하고 공범 3명을 불구속 입건했다고 22일 밝혔다. 이들 일당은 지난해 3월 중고로 구입한 외제차를 한 물고기 양식장에 고의로 침수시키고, 지인과 공모해 교통사고를 내는 방식으로 3회에 걸쳐 1억6800만 원 상당의 보험금을 편취한 혐의를 받는다.
고교 동창생인 이들은 지인과 사촌 등을 교통사고 가해자와 피해자 역할로 나눠 범행에 가담시킨 것으로 확인됐다.
보험사기 의심 제보를 받고 수사에 착수한 경찰은 9개월간의 수사 끝에 A 씨의 범행을 밝혀냈다. 경찰은 재범 위험성과 도주 우려 등을 이유로 A 씨 등에 대한 구속 영장을 신청했고, 주범 2명에 대한 영장이 발부됐다. 경찰은 A 씨 등을 상대로 추가 범행 여부를 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0