한양여자대학교, 2025학년도 전공별 AI 융합 모듈 공유회 성황리에 개최

한양여자대학교 교수학습혁신센터는 ‘2025학년도 전공별 AI 융합 모듈 공유회’를 성황리에 개최했다고 7일 밝혔다.
한양여자대학교의 ‘2025학년도 전공별 AI 융합 모듈 공유회’는 지난해 12월 29일 한양여자대학교 본교 정보문화관 대강당에서 열렸다.
성과공유회는 디지털 대전환 시대의 교육 방향에 발맞춰, AI 기술을 교육 현장에 실질적으로 접목하고 각 전공 특성에 최적화된 활용 전략을 모색하기 위해 기획됐다. 전체 32개 학과가 ‘AI-융합 모듈 과정 개발 보고서’를 제출했으며 두 차례의 평가를 받았다.
총 11개 학과가 우수 학과로 선정됐으며 이 중 학부별 대표로 선발된 6개 학과가 본선 무대에 올라 발표를 진행했다. 나머지 5개 학과는 장려상 수상 학과로 확정됐다.
최종 심사 결과, 호텔관광과가 영예의 대상을 차지했으며 ▲금상 니트패션디자인과 ▲은상 빅데이터과, 스포츠건강관리과 ▲동상 아동보육과, 영상콘텐츠과가 각각 수상했다. 사무행정과, 산업디자인과, 실용음악과, 웹툰과, K-뷰티과 등 5개 학과는 장려상을 받았다.
나세리 총장은 “ AI를 교육과정에 효과적으로 녹여내기 위해 다방면으로 깊이 고민하신 교수님들의 노력을 확인하는 자리였다”며 “교육 혁신을 위한 교수님들의 열정과 헌신에 깊은 감명을 받았다”고 전했다.
한양여자대학교는 이번 성과를 바탕으로 전공별 AI 융합 교육을 더욱 활성화하고 미래형 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0