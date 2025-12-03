방망이 휘두르며 차로 질질…유튜버 ‘수탉’ 납치 영상 공개

유명 게임 유튜버 ‘수탉’(31·본명 고진호) 납치 당시 영상. 인천지방검찰청

앞서 B 씨 등은 게임 유튜버 수탉을 차에 납치하고 둔기로 여러 차례 폭행해 살해하려고 한 행위를 방조한 혐의를 받는다.