만취 운전하다 바다로 풍덩…탈출해 도주한 40대 결국

전남 진도경찰서. (뉴스1 DB)

A 씨는 바다로 추락할 당시 SUV 차량에 혼자만 탑승하고 있었던 것으로도 전해졌다. 신고를 받고 현장으로 출동한 해경은 동승자가 있었는지를 확인하기 위해 잠수 요원을 투입해 수색에 나선 뒤 동승자는 없었다고 판단한 것으로 알려졌다.