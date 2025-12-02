대낮 아파트 배관 타던 빈집털이범, 퇴근 소방관에 딱 걸렸다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 2일 09시 45분

글자크기 설정

경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장이 촬영한 영상. 경기소방재난본부 제공
경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장이 촬영한 영상. 경기소방재난본부 제공
대낮에 아파트 가스 배관을 타고 올라가 빈집을 턴 남성이 우연히 이를 목격한 소방관의 신고로 붙잡혔다.

경기소방재난본부에 따르면 경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장은 지난달 28일 오후 1시경 경기 시흥시 정왕동의 한 아파트 단지에서 아파트를 오르는 남성을 우연히 목격했다.

퇴근 후 처가 방문을 위해 차량에 있던 박 소방장은 아파트 창문 근처에서 가스 배관을 밟고 오르는 남성을 수상히 여겨 휴대전화로 남성의 모습을 촬영했다.

경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장이 촬영한 영상. 경기소방재난본부 제공
경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장이 촬영한 영상. 경기소방재난본부 제공
박 소방장이 촬영한 영상에서 모자를 눌러 쓴 남성은 가스 배관을 밟고 올라 창문을 통해 안으로 들어갔다.

박 소방장은 남성이 창문을 통해 진입한 직후 경찰에 신고했다.

박 소방장이 신고한 남성은 400만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아나려다가 현장에 도착한 경찰에게 붙잡힌 것으로 알려졌다.

경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장. 경기소방재난본부 제공
경기 김포소방서 현장지휘단 박용호 소방장. 경기소방재난본부 제공
박 소방장은 2012년 6월 4일 임용돼 2021년 5월 17일부터 김포소방서에 배치됐다. 지난해 10월 1일 소방장으로 임용됐다.

#빈집털이범#아파트#가스 배관#소방관#신고#검거
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스