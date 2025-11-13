올 수능 필적 확인 문구는 ‘초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼’

‘초록 물결이 톡톡 튀는 젊음처럼.’ 13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능)의 필적 확인 문구다. 안규례 시인의 시 ‘아침 산책’에서 인용됐다.
필적확인 문구는 매 과목 답안지에 수험생이 자필로 적어야 한다. 2005학년도 수능에서 대규모 부정행위가 적발된 이후 대리 시험 방지를 위해 2006학년도 수능부터 도입됐다. 문구 선정 기준에는 기술적 요소가 포함된다. 문구 길이는 12~19자로, 사람마다 쓰는 방법이 달라 필체가 드러나는 ‘ㄻ’ ‘ㄼ’ 등 겹받침이 1개 이상, ‘ㄹ’ ‘ㅁ’ ‘ㅂ’ 자음 중 2개 이상이 반드시 포함돼야 한다.
특히 수험생을 향한 응원의 메시지가 주로 선정돼 매년 관심을 끈다. 가장 많이 인용된 시는 정지용 시인의 ‘향수‘다. ’흙에서 자란 내마음 파란 하늘빛‘ 문구는 첫해인 2006학년도와 2017학년도에 나왔다. 같은 시의 첫 구절인 ’넓은 벌 동쪽 끝으로‘는 2007학년도에 쓰였다. 지난해에는 곽의영 시인의 시 ‘하나뿐인 예쁜 딸아’의 한 구절인 ‘저 넓은 세상에서 큰 꿈을 펼쳐라’가 나왔다.
댓글 0