전국 로컬 농산물 여기 다 모였네

10일 서울 청계광장에 마련된 경남 거창군 로컬푸드 팝업매장에서 시민들이 과일 등 지역 농산물을 둘러보고 있다. 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 주관하고 서울시가 후원하는 ‘전국 로컬 농산물 로컬 잇: 로컬 푸드 서울 팝업’ 행사는 11일까지 열린다.

#로컬푸드 팝업매장#로컬 농산물#로컬 잇
변영욱 기자 cut@donga.com
