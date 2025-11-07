KS 티켓 1장에 999만원… 암표상 첫 세무조사

암표상 A 씨는 인기 가수의 콘서트 티켓이나 프로야구 포스트시즌 입장권 등을 정가 대비 최대 수십 배에 재판매하는 수법으로 폭리를 취했다. 국세청은 A 씨를 대상으로 세무조사에 착수해 그가 신고 소득 수준보다 과다한 신용카드 지출을 지속하고, 수년에 걸쳐 자금 출처가 불분명한 8억 원 상당의 예금·부동산을 축적한 사실을 적발했다.
최근 프로야구 한국시리즈 입장권의 호가가 온라인 암표 사이트에서 최고 999만 원까지 치솟는 등 암표 거래가 사회적 문제로 대두되는 가운데 국세청은 전문 암표 거래상 17곳에 대한 세무조사에 착수했다고 6일 밝혔다. 국세청이 암표상을 상대로 기획 세무조사를 벌인 건 이번이 처음이다.
국세청에 따르면 이번 조사 대상에는 기업형 암표 업체인 법인 3곳을 포함해 공공기관 근무자와 사립학교 교사도 포함됐다. 안덕수 국세청 조사국장은 이날 열린 브리핑에서 “상위 1% 판매자의 연간 판매 건수(280여 건)를 크게 넘긴 이들 중에서도 탈루 혐의가 짙은 자들을 조사 대상으로 했다”며 “이들은 수년간 4만 건 이상의 입장권을 확보해 정가의 최대 30배가량에 이르는 폭리를 취하며 200억 원이 넘는 암표를 유통한 것으로 추정된다”고 밝혔다. 암표상의 가장 전형적인 수법은 입장권에 웃돈을 얹어 되파는 중고 거래 형태다. 티켓 구매를 대신한 뒤 수수료를 받고 이를 신고하지 않는 ‘대리 티케팅(댈티)’이나 불법 매크로(반복 작업 자동 수행) 프로그램 판매, ‘온라인 새치기’가 가능한 ‘직접 예약링크(직링)’를 판매하는 등의 수법도 기승을 부리는 것으로 확인됐다.
국세청 관계자는 “암표 업자들로부터 정당한 세금을 추징해 조세 정의를 바로 세우는 데 역량을 집중하겠다”고 했다.
