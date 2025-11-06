박진영 “장관급 예우 거절했다…난 진보·보수 진영 아닌 박진영”

가수 겸 프로듀서 박진영 JYP엔터테인먼트 창의성 총괄 책임자(CCO) 겸 대표 프로듀서가 대통령 직속 기구인 대중문화교류위원회 공동위원장 직을 수락한 이유에 대해 “K팝 산업을 위해 회사 차원에서는 할 수 없는 일을 해보려 결심했다”고 밝혔다.
박진영은 5일 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 “여러 차례 고사한 끝에 직을 맡게 됐다”며 “처음에 상근으로 제안받았다. 3개월 간 거절했다. 여러 사유로 거절해도 강훈식 대통령실 비서실장이 해결해 오셨다. 나중에는 거절할 이유가 없었다”고 말했다. 다만 장관급이 받는 모든 예우는 거절했다고 부연했다.
자신의 정치 성향에 대해서는 “자본주의는 정부의 개입이 없으면 자본가들에게 너무 유리하다. 정부가 힘없는 서민을 보호하기 위해 진보 진영의 정책들이 꼭 필요하다. 그런데 너무 보호해주면 자본가들이 다른 나라로 간다. 그래서 보수 진영의 정책도 필요하다. 결국 시대 상황에 따라 균형을 잡는 게 중요하다”며 “저는 어떤 진영에도 속할 마음이 없다. 진보 진영도, 보수 진영도 아닌 박진영”이라고 강조했다.
