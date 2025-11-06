서소문 빌딩 재개발 착공… 서울광장 1.3배 녹지 생긴다

2030년 서소문로에 서울광장 1.3배 규모 녹지와 대규모 업무·문화 복합시설이 들어선다. 시는 5일 ‘녹지생태도심 선도 사업’인 서소문 빌딩 재개발 착공식을 열고 지난 3년간 추진해온 서소문 일대 재개발과 ‘녹지생태도심 재창조’ 정책 성과를 공개했다.
서울시는 2022년 4월, 민간 사업자가 개방형 녹지를 확보하면 건축 규제를 완화해주는 녹지생태도심 재창조 전략을 발표했다. 이번 서소문 빌딩 재개발은 그 대표 사례로, 서울 중구 순화동 7번지 일대에 지하 8층∼지상 38층(연면적 24만9179m²) 규모의 업무·문화 복합시설을 조성하는 사업이다. 준공 목표는 2030년 6월이다. 사업이 완료되면 서소문 일대는 녹지와 문화가 어우러진 혁신 업무지구로 재탄생한다. 사무실 면적은 기존보다 약 3.5배, 수용 인원은 3배 확대된다. 개방형 녹지공간은 8010m²에서 226% 증가한 1만8140m²로 넓어져 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 녹색 공간이 마련된다.
특히 강북권 최초의 클래식 전용 공연장이 들어선다. 1980년대 개관 이래 서울의 대표 공연장 중 하나였던 호암아트홀을 리모델링해 1100석 규모의 클래식 전문 공연장으로 재탄생시킨다. 서울시는 “도심 속에서도 녹지와 문화가 함께하는 지속 가능한 업무지구의 모델이 될 것”이라고 밝혔다.
