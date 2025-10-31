동아일보

‘대한민국 김치 경연대회’ 참가한 명인들

  • 동아일보
30일 광주 남구 ‘광주김치타운’에서 열린 ‘대한민국 김치 경연대회’에 참가한 김치 명인들이 자신만의 비법으로 김치를 담그고 있다. 광주 김치축제는 다음 달 2일까지 시청 일대에서 열린다.

#광주김치타운#대한민국 김치 경연대회#김치 명인
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
