서울시 내년 예산안 51조5060억… ‘약자 동행’ 사업 8000억 증액

서울시가 51조5060억 원 규모로 내년도 예산안을 편성했다. 올해(48조1145억 원)보다 약 7% 증가한 역대 최대 규모다. 서울시는 특히 오세훈 시장이 핵심 정책 기조로 내세운 ‘약자와의 동행’ 사업에 올해보다 8000억 원 많은 15조6256억 원을 투입한다. 취약계층 일자리와 복지 사업을 확대해 22만5000개의 직접 일자리를 운영하고, 공공서비스 품질을 높인다는 계획이다.
서울시는 30일 시청에서 기자설명회를 열고 “내년도 예산은 동행·안전·매력 등 3대 중점 분야에 집중 투입된다”고 밝혔다. 동행 분야에는 기초생활보장 등 4대 급여 지원에 4조7645억 원을, 긴급돌봄서비스 ‘돌봄SOS’에 361억 원을 배정했다. 장애인 공공일자리 예산은 589억 원으로 전년보다 383개 늘어난 5500개를 운영한다. 또 어울림플라자(98억 원)와 체육센터(106억 원) 개관으로 장애인의 문화·체육 활동 참여 기회를 확대한다.
안전 분야는 집중호우·지반침하·화재 등 도시 재난에 대비한 ‘시민 안전 투자’에 방점을 뒀다. 건설된 지 30년이 넘은 상·하수관로 정비에 4477억 원, 노후 열수송관 교체에 60억 원, 지하철 1∼8호선 노후 시설물 교체에 923억 원을 각각 배정했다. 또 위성영상, 지표투과레이더(GPR), 현장점검단 운영 등 점검 수단을 확대해 기반 시설 내구성을 높인다.
매력 분야는 시민 건강관리와 생활 만족도를 높이는 데 초점이 맞춰졌다. 서울시의 스마트 건강관리기기 ‘손목닥터 9988’을 2.0 버전으로 개편하는 데 510억 원을 투입하고, ‘서울체력9988’, 치매예방·금연관리 포인트제 등을 신설한다. 통곡물 섭취를 장려하는 ‘통쾌한 한 끼’ 식당 3000곳 인증에 5억9000만 원, 외로움을 상담하는 ‘서울마음편의점’에 8억 원을 배정해 시민의 건강과 정서를 함께 챙긴다.
오 시장은 “올해 민생회복 소비쿠폰 등으로 지출이 늘었지만, 미래세대가 부담할 빚은 늘리지 않겠다는 원칙 아래 건전재정 기조를 유지했다”고 말했다.
댓글 0