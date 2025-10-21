동아일보

보랏빛 국화꽃 사이로… “꽃처럼 활짝 웃어봐”

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


19일 대전 유성구 유림공원에서 열린 유성국화축제를 찾은 가족이 보랏빛 국화꽃을 배경으로 사진을 찍으며 가을분위기를 만끽하고 있다. 7000만 송이 꽃이 전시된 축제는 11월 2일까지 열린다.

#대전#유성구#유성국화축제#유림공원#국화꽃#가족#꽃전시
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스