사회
보랏빛 국화꽃 사이로… "꽃처럼 활짝 웃어봐"
동아일보
입력
2025-10-21 03:00
2025년 10월 21일 03시 00분
김태영 기자
19일 대전 유성구 유림공원에서 열린 유성국화축제를 찾은 가족이 보랏빛 국화꽃을 배경으로 사진을 찍으며 가을분위기를 만끽하고 있다. 7000만 송이 꽃이 전시된 축제는 11월 2일까지 열린다.
#대전
#유성구
#유성국화축제
#유림공원
#국화꽃
#가족
#꽃전시
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
