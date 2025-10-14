교실서 학생 1명당 하루에 일회용 플라스틱 4개 버린다

그린피스, 플라스틱 사용 조사
학생 1명이 일주일 평균 25개 써
생수 등 식품 포장재가 87% 달해
“편의점에서 쉽게 사 먹을 수 있는 음료수 페트병 하나도 뚜껑과 겉 포장에 사용된 플라스틱이 달랐어요. 제품 하나에 이렇게 여러 종류의 플라스틱이 사용되는지 몰랐어요.”
환경단체 그린피스가 최근 전국 학교 9개 학급에서 진행한 교내 플라스틱 사용 조사에 참여한 대전 용산초 신윤재 군(11)은 일상생활에서 흔히 사용하는 플라스틱 제품에 대해서 잘 모르고 있었다며 이런 소감을 밝혔다.
2020년부터 매년 ‘플라스틱 콕 집어내’의 줄임말인 ‘플콕조사’를 진행해 온 그린피스는 지난달 30일 학교 교실 속 일회용 플라스틱 사용 실태를 분석한 보고서를 공개했다. 플콕조사는 생활 속 플라스틱을 직접 수거해 어떤 종류의 플라스틱 폐기물이 가장 많이 나오는지 기록하는 시민 참여형 프로젝트다. 이번 조사에는 서울 대전 경기 광주 등 7개 지역 초중고 9곳의 학생 120명이 참가해 2∼9일간 플라스틱 쓰레기를 취합해 분석했다.
보고서에 따르면 학생 1명이 조사 기간 내(평균 6.4일) 사용한 일회용 플라스틱은 평균 25개로 집계됐다. 1명당 하루에 약 4개의 일회용 플라스틱을 교실 내에서 사용한 셈이다. 전체 플라스틱 87%가 식품 포장재였고, 그중 생수·음료 포장재가 41.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 생활용품(5.8%), 개인 위생용품(4.7%), 택배 관련 제품(1.6%) 순으로 뒤를 이었다.
조사 기간 교실에서는 교사와 학생이 일회용 플라스틱을 직접 선별했다. 교사와 학생들은 생활 속에서 플라스틱을 의식하지 못한 채 이렇게 많이 사용하는지 몰랐다는 반응이 이어졌다. 김포고 교사 김모 씨는 “우리나라가 세계 플라스틱 배출 상위권에 속한다는 사실에 학생들이 놀랐다”고 말했다.
개인이 플라스틱 소비를 줄여야 한다는 경각심을 가지더라도, 사회 변화 없이는 문제 해결이 어렵다는 지적도 나왔다. 소만초 교사 조모 씨는 “재활용이 불가능한 복합 재질 플라스틱이 비교적 많았다”며 “학교에서 애써 분류해도 결국 소각되거나 매립될 수밖에 없는 쓰레기가 있다는 현실이 안타까웠다”고 말했다.
플라스틱 제품의 99% 이상이 화석연료에서 만들어진다. 세계 180여 개 나라는 일회용 플라스틱 생산과 생산 과정에 사용하는 화학물질을 규제하는 협약을 만들기 위해 논의 중이다. 보고서는 “플라스틱에 포함된 유해 물질로부터 보호받아야 할 어린이와 청소년도 건강을 위협받고 있다”며 “대기업 식품 및 음료에서 일회용 플라스틱 사용을 줄이려는 노력이 필요하다”고 지적했다.
김나라 그린피스 플라스틱 캠페이너는 “기업들이 일부 재생 플라스틱 도입이나 포장 경량화만 내세울 뿐, 대규모로 생산 감축을 할 방법을 채택하지 않고 있다”며 “재사용, 리필 기반 포장 시스템을 도입해야만 실질적 감축이 가능하다”고 말했다.
