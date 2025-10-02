전혜빈 “10분 만에 1500만 원 증발”…해외 카드분실 대처법은?

배우 전혜빈이 인도네시아 발리 여행 중 신용카드를 도난당해 1500만 원의 피해를 입었다고 전해 충격을 주고 있다. 현지에서 소매치기 범죄가 잇따르는 가운데, 해외 여행객들의 주의가 필요하다는 지적이 나온다.
전혜빈은 1일 인스타그램에 발리 대표 관광지인 우붓 지도를 올리며 “이 지역에서 카드를 도난당했다. 1500만 원이 긁혔다”고 밝혔다. 이어 “우붓 시내에 계신 분들과 곧 여행하실 분들은 조심하세요. 카드를 잃어버린 지 불과 10분 만에 벌어진 일”이라고 경고했다.
그는 최근 아들의 세 번째 생일을 기념해 가족과 함께 발리를 찾았다. 전혜빈은 “우붓에서 둘이 결혼하고, 셋이 돼 다시 찾은 곳이다. 오늘은 아이의 세 번째 생일이자 내가 엄마가 된 지 3년 되는 날”이라며 특별한 감회를 전했지만, 도난 피해를 겪으며 안타까움을 전했다.
발리 우붓 지역은 외국인 관광객을 노린 소매치기 피해가 잦은 곳으로 꼽힌다. 현지인 범죄 조직은 휴대전화와 신용카드를 주로 노리는 것으로 알려졌다. 발리에 거주해 ‘발리댁’으로 불리는 가수 겸 안무가 가희 역시 “관광객은 소매치기 표적이 되기 쉬우니 소지품을 몸에 꼭 지녀야 한다”고 주의를 당부한 바 있다.
● 해외서 카드 도난당했을 때 대처법은?
전문가들은 해외에서 신용카드를 분실하거나 도난당했을 경우, 즉시 카드사에 분실·도난 신고를 하고 거래 정지를 요청해야 한다고 조언한다. 카드사 앱이나 홈페이지에서 곧바로 신고할 수 있으며, 여러 장의 카드를 동시에 분실했을 경우 일괄신고도 가능하다.
또한 여행자 보험이나 카드사 보상을 청구하려면 현지 경찰서에서 도난 신고서를 발급받고 사건번호를 기록해 두는 것이 필요하다. 이런 절차를 거쳐야 피해 금액에 대한 보상 청구가 가능하다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
