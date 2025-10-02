로봇 복싱-UAM… 깜짝 놀랄 신기술, 대구서 본다

22~25일 ‘미래혁신기술박람회’
글로벌 기업 참가해 기술 선보여… 샤오펑의 UAM ‘X2’ 최초 공개
휴머노이드 복싱 대결도 시연… 시 “AI-로봇 수도로 도약할 것”
글로벌 미래 도시와 인공지능(AI), 로봇, 첨단 신기술의 동향과 정보를 한자리에서 확인할 수 있는 박람회가 대구에서 열린다.
대구시는 22일부터 25일까지 북구 엑스코에서 ‘2025 미래혁신기술박람회(FIX·Future Innovation tech eXpo)를 개최한다. 지난해 모빌리티와 로봇, 정보통신기술(ICT) 등 미래산업 전시회를 통합 개최한 이후 두 번째다. 앞으로 한국형 미국 국제전자제품박람회(CES)로 도약하는 것이 목표다.
시는 올해 초 박람회 성공과 미래 성장을 위해 ‘FIX 추진단’을 신설했다. 특히 세계적인 혁신 기술 중심의 신규 콘텐츠 유치에 힘을 쏟았다. 그 결과 미국의 관세 부과로 경제 산업 여건이 녹록지 않은 가운데 신규 전시 참가 50여 개사, 국내 최초 글로벌 콘텐츠 시연 등을 유치하며 막바지 행사 준비에 총력을 다하고 있다.
● 미리 보는 FIX
올해 FIX는 국내 처음 선보이는 기술들이 벌써 주목받고 있다. 모빌리티 분야는 CES에서 세계적인 관심을 모았던 샤오펑의 도심항공교통(UAM) ‘X2’ 기체가 국내 최초로 공개될 예정이다. 최근 열린 정부의 제1차 핵심 규제 합리화 전략회의에서 등장했던 HL로보틱스의 자율주차로봇 ‘파키’ 실물 시연도 볼 수 있다. 시는 또 ‘AI 이동혁신 특별관’을 통해 시민의 삶과 연결되는 다양한 혁신 기술과 볼거리를 선사한다.
로봇 분야는 인간을 닮은 휴머노이드가 대세가 될 것으로 전망된다. K-휴머노이드의 자존심인 에이로봇은 2족 보행 ‘앨리스’를 선보이고, 유니트리와 영인모빌리티는 국내 최초로 헤드기어와 권투장갑을 끼고 마치 사람처럼 펀치와 발동작을 주고받는 ‘휴머노이드 복싱’을 시연한다. 이와 함께 협동 로봇 세계 1위인 덴마크 유니버설 로봇, 수평다관절 로봇 세계 1위인 일본 엡손 등도 신기술을 선보인다.
ICT 분야는 국가대표 AI 컨소시엄에 선정된 업스테이지, 뤼튼 등이 지역 기업과 함께 ‘국가대표 AI관’을 꾸민다. 글로벌 AI 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 성장한 이수페타시스, 차량용 반도체 팹리스 1위인 텔레칩스, 메가존클라우드 등이 처음으로 참가한다.
올해 콘퍼런스에는 딥러닝(심층학습) 창시자이자 AI 최고 권위자인 제프리 힌턴 교수가 공동 설립한 캐나다 벡터AI연구소, 미국항공우주국(NASA), 보스턴 다이내믹스, 리비안, 독일 프라운호퍼, KUKA 로보틱스, 덴마크 유니버설 로봇, 일본 볼들리, 대만 페카트론 등 해외기업·기관을 비롯해 뤼튼, 네이버, LG이노텍, 현대차 등 국내외 기업 관계자들이 대거 참여해 미래산업 인사이트를 공유할 계획이다. 아울러 AI 알파고와 역사적 대국을 펼친 바둑계의 전설 이세돌, KAIST 출신 인기 유튜버 허성범도 FIX 행사장에서 만날 수 있다.
● AX 선도 도시 대구 도약
FIX만의 비즈니스 네트워킹은 대구가 AI 로봇 수도로 발전하는 계기를 마련할 것으로 예상된다. 올해 해외 바이어는 콘티넨털, 벤츠, BMW, GM 등 구매력이 높은 유럽과 북미권 비중이 높아졌다. 일본 최대 통신기업인 NTT, NEC 관계자들도 FIX를 찾는다. 동반성장위원회 협력을 통해 한화, SK하이닉스, HD현대, 삼성SDS, 포스코, KT 등이 참가하는 대기업 구매상담회 수준도 대폭 향상된다.
시는 최근 ‘지역거점 인공지능 전환(AX·AI Transformation) 혁신기술 개발 사업’ 예비타당성조사 면제 의결을 계기로 모빌리티, 로봇 등 지역 주력산업의 AX 전환에 속도를 높이고 있다. 이에 FIX가 새 정부 미래산업 정책에 부응하는 지역의 의지를 보여주는 뜻깊은 자리가 될 수 있도록 전시관별로 지역 기관 및 기업과 협력하는 공동관을 설치한다.
홍성주 대구시 경제부시장은 “FIX 성공 개최를 통해 AI 로봇 수도, AX 연구개발 허브로서 다시 뛰는 대구의 비전을 국내외에 보여줄 것”이라고 말했다.
