현대모비스 자회사 파업에 현대차·기아 일부 공장 생산 중단

현대차와 기아에 부품을 공급하는 현대모비스의 자회사가 파업을 벌이면서 현대차와 기아 일부 공장의 가동이 중단되는 상황이 발생했다.
24일 자동차 업계에 따르면 현대모비스의 자회사인 부품 제조사 모트라스와 유니투스가 이날 오전 부분파업에 들어갔다. 오전 조와 오후 조로 나눠 근무하는 두 회사 노조 조합원은 각 4시간씩 파업을 벌였다.
이들 회사의 파업으로 부품을 제때 공급받지 못한 현대차 울산공장과 기아 오토랜드 광주공장의 생산이 일부 차질을 빚은 것으로 확인됐다. 회사 측은 이번 부품사 파업으로 인한 생산 차질이 수천 대 규모일 것으로 파악하고 있다.
현대차그룹은 자동차 부품의 재고를 거의 남겨두지 않은 채 실시간으로 필요한 만큼의 분량을 조달하는 ‘적시생산방식(JIT)’을 도입한 상태여서 부품사 파업으로 인한 생산 차질 규모가 커진 것으로 파악되고 있다.
현대차와 기아에 전자장치 모듈 등을 납품하는 이들 부품사는 최근 임단협을 타결한 현대차의 임금인상액(기본급 10만 원)과 동일한 수준의 임금인상을 요구하며 파업을 벌이고 있는 것으로 전해졌다. 교섭이 진전을 보지 못할 경우 26일에도 파업을 한 차례 더 진행하겠다고 공언한 상태여서 현대차그룹의 추가적인 생산 차질도 예상된다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
