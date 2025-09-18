김건희 특검, 한학자 통일교 총재 구속영장 청구

권성동 구속후 첫 소환…국힘 당사 압수수색 재시도
통일교 현안 청탁 의혹을 수사 중인 김건희 특검(특별검사 민중기)이 18일 한학자 통일교 총재에 대해 구속영장을 청구했다. 통일교인의 국민의힘 당원 가입 여부와 관련한 자료를 받기 위해 국민의힘 당사에 대한 압수수색도 시도했다. 이날 특검은 국민의힘 권성동 의원을 구속 후 처음으로 불러 조사할 방침이다.
특검은 이날 한 총재에 대한 구속영장을 청구했다. 한 총재를 불러 조사한 지 하루 만에 신병 확보에 나선 것이다. 특검이 적시한 혐의는 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸 교사, 업무상 횡령이다. 특검은 한 총재와 함께 통일교 전 비서실장인 정모 씨에 대한 구속영장도 청구했다.
특검은 통일교 현안 청탁 의혹에 한 총재의 승인과 지시가 있었다고 보고 있다. 이날 특검은 통일교 간부로부터 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)로 구속된 권 의원을 불러 조사할 계획이다. 특검은 브리핑에서 “통일교와의 여러 가지 관련성에서 비롯된 구체적인 행위가 있었는지 등 전반을 다 묻게 될 것”이라고 했다.
특검은 이날 오전 국민의힘 당사에 대한 압수수색도 시도했다. 특검은 “압수수색 영장은 진작에 받아놨다”며 “통일교 5개 지구를 압수수색할 때 같이 청구해서 받아 놓은 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
