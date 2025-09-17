권성동 국힘 의원 구속…특검 ‘통일교 커넥션 수사’ 날개

통일교 간부로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원이 16일 구속됐다.
서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원에 대해 ‘김건희 특검’이 청구한 구속영장을 발부했다. 법원은 “증거 인멸의 우려가 있다”고 구속 사유를 밝혔다. 앞서 법원은 권 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 4시간 30여 분간 진행했다. 영장 발부와 동시에 앞서 서울구치소에서 대기하던 권 의원은 구치소에 수감됐다.
김건희 특검은 지난달 28일 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다. 이후 국회는 이달 11일 본회의를 열고 여당 주도로 권 의원 체포동의안을 통과시켰다. 이날 특검이 권 의원의 신병을 확보함에 따라 관련 수사도 속도를 낼 것이란 관측이 나온다. 특히 권 의원과 통일교 사이의 연결고리 규명, 한학자 통일교 총재와 윤석열 전 대통령-김건희 여사 부부를 둘러싼 의혹들에 대한 수사도 한층 빨라질 것으로 보인다.
권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 5일 서울 여의도의 한 중식당에서 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)을 만나 통일교 현안에 대한 청탁을 받고 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의를 받는다.
권 의원은 이날 영장심사에 출석하며 자신의 혐의를 모두 부인했다. 그는 “참담한 심정이다. 문재인 검찰의 주장이 거짓이었듯 이재명 특검의 주장 역시 거짓”이라며 “법원에서 사실관계를 그대로 밝혀 잘 소명하겠다”고 밝혔다.
