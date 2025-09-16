아이스크림 사서 지구대 찾은 초등생…손편지 본 경찰 ‘감동’

부산경찰청

부산경찰청

부산경찰청에 따르면 최근 초등학교 5학년생인 A 군은 양손으로 보냉백을 들고 지역 지구대를 찾았다. A 군이 지구대에 내려놓은 보냉백에는 아이스크림 50개가 담겨 있었다. A 군은 보냉백에 쪽지도 붙여 경찰관들에게 마음을 표현했다.

A 군은 지역을 위해 봉사하는 이들에게 선물을 하고 싶었다고 밝혔다. A 군은 손으로 쓴 편지에서 “민생지원금을 받고 뭔가 뜻깊은 일을 하고 싶었습니다. 우리 지역을 위해 더운 날씨에 봉사하시는 분들께 조그만 선물을 준비했습니다. 행복한 하루되세요!”라고 했다.





부산경찰청 A 군의 마음에 감동한 경찰은 학생을 위한 깜짝 이벤트를 결정했다. 경찰은 인형과 수첩, 메모지 등을 준비해 A 군이 다니는 초등학교를 찾았다. 경찰은 학생들과 A 군의 선행 등에 대해 대화하며 A 군의 선물이었던 아이스크림도 친구들에게 나눠줬다. A 군의 마음에 감동한 경찰은 학생을 위한 깜짝 이벤트를 결정했다. 경찰은 인형과 수첩, 메모지 등을 준비해 A 군이 다니는 초등학교를 찾았다. 경찰은 학생들과 A 군의 선행 등에 대해 대화하며 A 군의 선물이었던 아이스크림도 친구들에게 나눠줬다.

경찰 관계자는 “학생의 마음이 너무 아름다웠던 나머지 우리 경찰관들도 깜작 이벤트를 준비한 것”이라며 “학생의 학교에 방문해 선물도 주고 함께 이야기도 나누며 뜻깊은 시간을 가졌다”고 밝혔다. 이어 “아직 어린 초등학생이지만 A 군의 순수한 마음씨는 어른으로서 본받고 싶은 자세”라며 “이 추억이 학생들의 마음에 오래오래 긍정적인 에너지로 남았으면 좋겠다”고 했다. 그러면서 “이런 학생 또 없다. 정말 정말 감사하다”며 “경찰관들이 힘내서 안전을 지키겠다”고 덧붙였다.