불순물 거른 친환경 소금… 식용-가글용 세트 25% 할인

친환경 소금 전문 생산 기업 에코솔트㈜는 한가위를 맞아 이달 30일까지 자사 브랜드 ‘더맑은소금’ 선물세트 할인 행사를 진행한다. 굵은소금 450g, 양치·가글용 분말소금 150g, 10g 스틱 20포로 구성된 선물세트를 25% 할인해 3만6000원에 판매한다.
전남 무안에 공장을 둔 에코솔트는 특허 공법으로 천일염의 간수를 빼 쓴맛을 없애고 미세플라스틱을 제거한 친환경 소금을 생산한다. 몸에 해로운 불순물을 걸러내는 동시에 마그네슘 등 이로운 천연 미네랄은 그대로 남겨 건강하고 맛있는 소금을 만든다.
생산 과정에는 ‘방사능 및 중금속 제거 타워’도 활용한다. 염은선 에코솔트 대표는 “천일염에 혹여 들어 있을지 모를 방사능뿐만 아니라 납, 비소, 카드뮴, 크롬, 수은 등 각종 중금속을 완벽하게 제거해 안전한 소금을 만들고 있다”고 말했다.
에코솔트는 특허 기술로 제15회 대한민국 우수특허 생활·식품 부문 대상을 수상했고 ‘2022 국제식품산업전’ 최고식품산업상, ‘2024 장영실국제과학문화상’ 기능성식품부문 금상을 받았다. 국제식음료품평원(ITI)으로부터 ‘국제우수미각상’ 1스타를 수상해 국제적으로 품질을 인정받았다. 또한 ‘더맑은소금’을 앞세워 해외 시장에도 진출하고 있다. 세계 3대 할랄 인증 중 하나인 JAKIM을 획득해 20억 명의 무슬림 시장에 진출할 교두보를 마련했고 지난해에는 시범적으로 1000t을 수출했다.
‘더맑은소금’은 용도별로 다양한 제품을 선보이고 있다. 가는소금(150g, 500g, 1㎏), 굵은소금(1㎏, 9㎏, 10㎏) 등이며 제품은 홈페이지 또는 전화로 구매할 수 있다.
