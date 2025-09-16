[동대문구] 서울한방진흥센터 명소 우뚝… ‘케데헌’ 이어 ‘트웰브’ 등장

영화·드라마 배경지로 잇따라 소개
동대문구(구청장 이필형)가 운영하는 서울한방진흥센터(서울약령시한의약박물관)가 영화와 드라마 속 배경으로 잇따라 소개되면서 방문객이 급증하고 있다.
서울한방진흥센터는 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 속 한의원과 유사한 외관으로 화제를 모았다. 올해 초만 해도 월 방문객이 6000∼7000명 수준에 머물렀지만 ‘케데헌’이 흥행하며 6∼7월에는 월 방문객이 1만5000∼2만 명으로 늘었고, 특히 외국인 관광객은 월 400명에서 1600명으로 4배나 급증했다.
서울한방진흥센터는 드라마 ‘트웰브’에도 등장하며 다시 한 번 주목받는다. 극중 서울한방진흥센터는 한옥 스타일의 ‘태산한의원’으로 등장해 주요 인물들이 머무는 공간으로 활용된다.
서울한방진흥센터는 전통과 현대가 어우러진 독창적인 건축미로 잘 알려져 있다. 눈길을 끄는 외관뿐 아니라 다양한 한의학 특화 프로그램도 운영된다. 한의약박물관, 약초족욕, 보제원 한방체험, 약선음식체험 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 체험프로그램으로 한방문화를 보다 가깝게 경험할 수 있다.
김재성 기자 kimjs6@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0