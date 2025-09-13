행안부 “일부 지자체 계엄 가담 의혹… 자체 조사”

윤호중 행정안전부 장관이 서울시 등 일부 지방자치단체가 12·3 비상계엄에 가담했다는 의혹에 대해 자체 진상조사에 나선다고 12일 밝혔다. 서울시는 “근거 없는 의혹 제기에 대한 행안부의 조사에 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.
윤 장관은 이날 자신의 페이스북에 “민주당 내란특검대응특위의 행안부 자체 감찰단 구성 요청이 있었다”며 “12·3 비상계엄 당일 일부 지자체의 가담 의혹과 관련해 행안부가 자체 진상조사를 실시하겠다”고 밝혔다. 이어 “철저한 진상 규명이 재발 방지와 국민적 의혹 해소의 첫 단추다”라며 “신속하고 철저하게 조사해 국민께 보고하겠다”고 덧붙였다.
앞서 10일 민주당 내란특검대응특위는 “12·3 비상계엄과 관련해 서울시와 부산시가 산하 기관에 행안부 지시 상황을 전달한 정황을 확인했다”며 행안부에 지자체 감찰을 촉구한 바 있다. 특위에 따르면 비상계엄 당시 서울시가 자치구와 공사 등 산하 유관 기관에 청사 출입문 폐쇄 등을 전달한 시각은 행안부 지시 시간보다 약 40분이나 앞섰다. 내란 특검(특별검사 조은석)도 12일 방기선 전 국무조정실장을 불러 지자체 청사 폐쇄 의혹 등을 조사했다.
서울시는 이날 “깊은 유감”이라며 “이미 여러 차례에 걸쳐 계엄 당일의 상황과 서울시의 조치 내용을 사실에 근거해 상세히 밝혀 왔다”고 밝혔다. 이어 “그럼에도 불구하고 민주당 의원 등은 근거 없는 의혹 제기를 지속하고 행안부까지 정치성 조사에 나서겠다고 한다”며 “정부는 어떤 경우에도 중심을 잃지 말아야 한다”고 입장문을 냈다.
