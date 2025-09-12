고려사이버대 미래교육원, 아동 영어 테솔 14기 모집

고려사이버대학교 미래교육원이 아동 영어 지도교사의 전문성을 높이기 위한 아동 영어 테솔(TESOL) 14기 과정 수강생을 모집한다. 신청은 오는 29일까지 가능하다.
아동 영어 테솔 과정(Young Learners TESOL)은 어린이 영어 교육의 원리와 교수법을 체계적으로 배우는 프로그램이다. 현직 교사와 예비 교사뿐 아니라 자녀 영어 교육에 관심 있는 학부모, 일반인도 참여할 수 있다.
교육 과정은 △영어 동화 및 스토리텔링 기법 △파닉스 지도 △초등 영어 회화 및 발음 지도 △초등 영어 읽기·쓰기 지도 △초등 영문법 등 5개 과목으로 구성된다. 과목별 6주, 총 18주 과정이며 온라인 학습은 오는 29일부터 진행된다.
수강료는 42만 원으로, 고려사이버대 재학생과 타 대학(원)생은 절반 수준으로 할인된다. 모든 과목 출석을 마치고 퀴즈에서 70점 이상을 받으면 관련 분야 실무 능력을 인정하는 수료증이 발급된다. 수강 신청은 고려사이버대 미래교육원 홈페이지를 통해 할 수 있다.
한편, 고려사이버대는 산업체 및 공공기관 재직자를 대상으로 ‘산업체위탁전형’을 운영해 등록금 감면 혜택을 제공하고 있다. 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
