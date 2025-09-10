동아일보

음주 걸리자 경찰 매단 채 400m 질주…순찰차가 막아 체포

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 10일 10시 26분

코멘트

글자크기 설정

경찰관을 매달고 400m를 도주한 음주차량. 경찰청 유튜브 영상 캡처
경찰관을 매달고 400m를 도주한 음주차량. 경찰청 유튜브 영상 캡처
술에 취해 경찰관을 차량에 매단 채 도주한 30대 남성이 결국 구속 상태에서 재판을 받게 됐다. 당시 영상은 경찰청 유튜브에 공개돼 공분을 샀다.

10일 경찰청 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 음주운전을 하다가 경찰에 붙잡힌 A 씨 영상이 올라왔다.

■ 왜 정차 명령을 무시했나?

경찰은 지난 7월 29일 오전 0시 52분께 충남 아산시 배방읍에서 “음주 의심 차량이 있다”는 신고를 받고 출동했다. 현장에서 A 씨 차량을 발견한 경찰은 여러 차례 정차 명령을 내렸지만, 그는 이를 무시한 채 속도를 높여 도주했다.

도주로가 막혀 멈추는 듯 보였지만 A 씨는 곧바로 후진하더니 다시 도망쳤다.

■ 경찰관 매단 채 400m 도주…혈중알코올농도는?

이 과정에서 정차를 요구하던 경찰관이 차량에 매달렸다. 그러나 A 씨는 아랑곳하지 않고 400m가량을 그대로 질주했다. 결국 순찰차가 앞을 가로막으면서야 차량이 멈췄다.

당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 훨씬 웃도는 수준이었다.

■ 적용된 혐의와 향후 재판은?

경찰은 A 씨를 현장에서 체포했고, 그는 도로교통법상 음주운전과 특수공무집행방해치상 혐의로 검찰에 송치됐다. 이후 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

#경찰관#대한민국 경찰청#유튜브#정차명령#30대 운전자#특수공무집행방해치상#혈중알코올농도#면허취소
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0